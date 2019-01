La BCE affidava gli stress test sulle banche a Blackrock

di Byoblu

La BCE (Banca Centrale Europea) ha dato in appalto la gestione degli stress test, dai quali dipende il commissariamento delle banche, alla più grande società di investimento al mondo, Blackrock, con interessi elevati nell’acquisto delle quote delle banche stesse. Un conflitto di interessi gigantesco emerso solo in seguito al carteggio tra l’ex ministro delle finanze tedesco e neo presidente del Bundestag, Wolfgang Schauble, e Daniele Nouy, la responsabile della supervisione bancaria della BCE.

