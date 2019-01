Mutti (ex Prima Linea): Battisti non starà molto in cella

Condividi

Il governo lo ha promesso e nulla dovrebbe ostacolare per Cesare Battisti l’apertura delle porte di una cella. C’è un però: quanto durerà la carcerazione? Il terrorista dei Pac sconterà tutta la pena (l’ergastolo) oppure un giorno, presto o tardi, otterrà un qualche sconto che gli riconsegnerà la libertà?

C’è qualcuno che è sicuro la carcerazione di Battisti, dopo la cattura in Bolivia, non durerà per sempre. Si tratta di Pietro Mutti, ovvero l’uomo che aiutò il terrorista ad evadere dal carcere di Frosinone prima di far perdere le sue tracce in giro per il mondo. 38 anni di latitanza grazie (anche) a quella rocambolesca fuga del 4 ottobre del 1981. “Battisti ha vissuto tutta la sua esistenza fuori, tranquillo. Da personaggio pubblico, in Francia e in Brasile. Adesso, a 64 anni, se ne può andare in carcere a scrivere i suoi libri”, dice l’ex membro di Prima Linea.