Cattura Battisti, il nipote: la famiglia non lo abbandonerà

“Non c’è molto da dire. Vediamo cosa succede, come evolve la situazione e poi decideremo cosa fare. Ma quasi sicuramente qualcuno di noi, della famiglia, andrà lì”. A dirlo all’Adnkronos è Antonio, nipote di Cesare Battisti, l’ex terrorista dei Proletari Armati per il Comunismo condannato in Italia a due ergastoli per quattro omicidi e catturato in Bolivia dopo che aveva fatto perdere le proprie tracce lo scorso dicembre.

“L’ultimo contatto lo avevamo avuto più di due mesi fa – racconta ancora il nipote – poi più nulla. Comunque, non lo abbiamo abbandonato finora e non lo faremo ora”. adnk