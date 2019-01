Emergenza neve in nord Europa: treni fermi, scuole chiuse

ROMA, 11 GEN – Emergenza neve in nord Europa. Le forti nevicate di questi giorni hanno creato il caos in Germania, Svezia, Norvegia e Austria, dove in alcune regioni, le strade sono rimaste bloccate, i treni fermi e le scuole chiuse. La Croce Rossa è dovuto intervenire in Baviera per aiutare gli automobilisti rimasti bloccati sull’autostrada A8.

In Austria, dove nell’ultima settimana sono caduti tre metri di neve, sette persone sono morte per il maltempo, due escursionisti sono dispersi da sabato e uno snow-boarder di 41 anni è stato soccorso oggi su un fuori pista a Schlossalmbahn. Il governo di Vienna ha deciso di inviare 200 militari per aspirare la neve dagli alberi ed evitare il rischio di cadute su strade e autostrade.