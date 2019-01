UE: “I porti italiani paghino le tasse”. Fdi: “Così favorisce il Nord Europa”

L’esenzione dei porti dalle imposte sulle società viola le norme europee in materia di aiuti di Stato. Lo ha comunicato la Commissione Ue, che in due decisioni distinte, ha chiesto a Italia e Spagna di conformare i rispettivi sistemi di tassazione dei porti alla legislazione antitrust comunitaria.

“I porti sono infrastrutture essenziali per la crescita economica e lo sviluppo regionale – ha osservato Margrethe Vestager, commissaria responsabile per la Concorrenza – Per questa ragione le norme Ue in materia di aiuti di Stato prevedono che gli Stati membri dispongano di ampi margini di manovra per l’adozione di misure di sostegno e di investimento a favore dei porti. Al tempo stesso, per garantire condizioni eque di concorrenza in tutta l’Ue, i porti che generano profitti esercitando attività economiche vanno tassati allo stesso modo degli altri operatori economici, né più, né meno”.