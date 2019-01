Migranti, la gioia di Tajani: “ha vinto Conte, ha perso Salvini”

BRUXELLES, 9 GEN – Quella trovata per la vicenda della Sea Watch “mi sembra una soluzione di buon senso, non si potevano lasciare in mare tante persone e tanti bambini. Con una scelta fra gli Stati europei che si dividono il collocamento di quelli che dovrebbero essere dei rifugiati”.

Così il presidente del Parlamento Ue Antonio Tajani, che é anche vicepresidente di Forza Italia. “In Italia regna sovrana la confusione, ha vinto Conte ha perso Salvini – aggiunge – e questo certamente non rafforza l’immagine del nostro Paese a livello internazionale”. ansa

