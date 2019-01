Marocco, in aumento le spose bambine

RABAT, 9 GEN – È in aumento in Marocco il numero di spose bambine, nonostante le disposizioni di legge, fissate dal Codice della Famiglia, nel 2004, che spostano da 16 a 18 anni l’età minima delle ragazze per il matrimonio. I matrimoni con minorenni possono comunque essere legalizzati se la famiglia d’origine ottiene dal notaio islamico, l’addoul, una rinuncia alla tutela del minore.

Le richieste di rinuncia sono salite a 41.669 nel 2015, rispetto alle 38.331 del 2007. È l’Alto commissariato al piano (HCP) che suona il campanello d’allarme. Il 99 per cento delle richieste sono per ragazze; di queste, l’85 per cento sono state concesse.