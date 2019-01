Firenze: tratta di esseri umani e riduzione in schiavitù, 4 nigeriane arrestate

FIRENZE, 9 GEN – Il gip Gianluca Mancuso ha ordinato l’arresto per quattro nigeriane – tre in carcere, una incinta ai domiciliari – accusate a vario titolo di tratta di esseri umani e riduzione in schiavitù di giovani africane, anche minori, costrette a prostituirsi a Prato, Calenzano e Sesto Fiorentino.

E’ il risultato di un’inchiesta della Dda di Firenze, con indagini della squadra mobile di Prato, in cui sono stati ricostruiti i passaggi dall’Africa di almeno 12 ragazze, obbligate a lasciare i loro villaggi seguendo le vie dei trafficanti di esseri umani dal deserto, alla Libia e poi, via mare, in Italia.