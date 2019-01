Bologna: presidio pro migranti indossando giubbotti di salvataggio

Condividi

BOLOGNA, 9 GEN – “Questi fogli per terra sono le 49 persone che stanno aspettando. E’ un presidio, una specie di veglia. Giustamente i vigili non ci hanno dato il permesso di tenere gli striscioni per due giorni, che insieme a Labas e Mediterranea avevamo messo. Ci vogliono quaranta giorni per aspettare un permesso, lecitissimo. Abbiamo sbagliato noi, però questi quaranta giorni non servono”.

Lo ha detto Alessandro Bergonzoni, attore e testimonial di Mediterranea, che ha organizzato nella piazza sotto le Due Torri un presidio a sostegno dei migranti a bordo di Sea Watch e Sea Eye con giubbotti di salvataggio e salvagenti.