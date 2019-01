Mafia nigeriana: reni di donne e bambini venduti a 5.000 euro, mutilati e uccisi come selvaggina

di Antonio Amorosi

Se non tagli il prato prima o poi l’erba ti invaderà casa, con tutti i suoi animali. Per entrare lasciai la carta d’identità ai “pali” nigeriani appostati all’ingresso, non c’era altro modo per introdursi in quelle che oggi chiamano Connection house. A quel tempo non le chiamavano così, eravamo a metà degli anni ’90. Ma sapendo dell’imposizione mi ero procurato, tramite un amico che aveva lavorato in una tipografia, una carta filigranata simile a quella delle carte di identità facendomici stampare dei dati inventati e mettendoci una mia vecchia foto. Niente di illegale, per quanto era finta un italiano si sarebbe messo a ridere. Ma stropicciata e consumata a dovere poteva sembrare credibile per un nigeriano.

Lo ricordo ancora, mi chiamavo Claudio con un cognome che qui non rivelo. E così entrai nel palazzo, in provincia di Bologna*, preso in gestione dal clan. Non saprei dire con certezza se si trattasse dei Black Axe o di un’altra organizzazione ma erano nigeriani, solo nigeriani, e dentro si spacciava eroina, cocaina, varie droghe sintetiche e si giocava d’azzardo in una specie di bisca. Niente prostituzione. Parliamo di circa 25 anni fa. A girare tra gli appartamenti, posizionati a piani diversi, sembrava di circolare in una specie di girone dantesco, forse anche per colpa del fumo intenso che avvolgeva ogni cosa e delle pareti in calcestruzzo disfatte.