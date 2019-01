Gender e bullismo: spunta un dato clamoroso

Nei giorni scorsi, è emerso un dato clamoroso relativamente al cyberbullismo (il bullismo fatto attraverso internet): in tutto il 2018, in Emilia-Romagna, i casi accertati dal Compartimento di Polizia Postale e delle Comunicazioni per l’Emilia-Romagna sono stati due. Sì, avete letto bene: 2 (due). Nel precedente anno 2017, peraltro, erano stati 33 in tutta la Regione (2).

La diminuzione (attribuita ad una non meglio specificata “prevenzione”), potrebbe invece esser dovuta al fatto che la Polizia Postale ha fatto esperienza e avvertito i segnalanti che “non tutto è bullismo”. È un fenomeno che si verifica abitualmente parlando con i genitori delle scuole: molti pensano che anche un’occasionale scazzottata da ragazzi sia bullismo, se specialmente se è nostro figlio ad avere la peggio. Ma fare a cazzotti, specialmente per i maschi, non è affatto bullismo. Questa ipotesi è indirettamente confermata dal fatto che le “segnalazioni informali” sono state 18, a fronte di due casi accertati.