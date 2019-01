Puglia: indagini per frode su nuova sede della Regione

BARI, 06 GEN – È ‘frode in pubbliche forniture’ il reato ipotizzato dalla Procura di Bari che indaga su alcuni costi relativi alla realizzazione, ormai ultimata, della nuova sede del Consiglio regionale della Puglia, in via Gentile a Bari.

L’esistenza dell’indagine – finora senza indagati né ipotesi di reato – era nota da mesi, da quanto il Codacons ha presentato una denuncia e i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle hanno integrato un esposto già presentato in estate, fornendo agli inquirenti un elenco dettagliato dei presunti sprechi.