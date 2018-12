La cessione di aziende italiane agli stranieri è un fiume in piena

Condividi

Non esiste settore che non sia stato toccato dalle mani delle ricche holding straniere.E riguarda tutti comparti economici, dall’abbigliamento all’alimentazione, passando per i gioielli. Negli ultimi anni sono oltre 500 i marchi italiani venduti agli stranieri.

Servizio di Patrizia Viola