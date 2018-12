Migranti, Danimarca ai somali: “La guerra è finita, tornate a casa a ricostruire il Paese”

Condividi

Dall’inzio del 2017, circa 1.000 somali hanno perso i permessi di soggiorno danesi dal momento che il servizio di immigrazione ha deciso di riesaminarli. Secondo il Servizio di Immigrazione Danese, la decisione è dovute al fatto che alcune parti della Somalia sono ora abbastanza sicure da consentire ai rifugiati e alle loro famiglie di tornare a casa. “E per questo è del tutto appropriato che i somali perdano la loro residenza in Danimarca”, afferma il ministro degli affari esteri e dell’integrazione Inger Støjberg .

“Se non hai più bisogno della nostra protezione e la vita e la salute di una persona non sono più in pericolo nel paese d’origine, e in particolare in Somalia, allora naturalmente devi tornare a casa e ricostruire il paese da cui sei venuto”, dice il ministro .”Diversi anni fa era ovvio chiedere asilo quando fuggivi dalla Somalia in guerra”.