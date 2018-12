Macron come Hitler in copertina: bufera su “Le Monde”

Condividi

Il quotidiano francese Le Monde ha ricevuto una valanga di critiche sui social network per avere pubblicato sulla prima pagina della sua rivista M, una composizione grafica dedicata a Emmanuel Macron, in cui molti hanno visto un riferimento all’iconografia nazista. Il settimanale mostra il presidente francese sugli Champs-Elysees in un’ambientazione che evoca analoghe immagini d’epoca di Adolf Hitler.

Subito è montata la protesta di molti lettori indignati, per lo piu’ fanatici del presidente, che hanno annunciato l’intenzione di disdire l’abbonamento.

IL direttore del giornale ha risposto alle critiche: ”Ci scusiamo con coloro che sono rimasti scioccati dalle intenzioni grafiche, che ovviamente non corrispondono ai rimproveri che ci sono stati indirizzati”.