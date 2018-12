Filippine, presidente Duterte: la Chiesa “la più ipocrita delle istituzioni”

Nuovo attacco del presidente filippino Rodrigo Duterte alla Chiesa cattolica, bollata come “la più ipocrita delle istituzioni” che “deve correggere se stessa prima di poter criticare” e che non dovrebbe usare la religione per interferire negli affari dello Stato.

“Non usate la religione per criticarmi – ha detto Duterte in un discorso riportato oggi dal Manila Standard – basta dire che sbaglio. Non usate Dio”. Il leader del Paese a maggioranza cattolica ha quindi sostenuto di essere rimasto vittima, insieme ai suoi compagni di classe, di violenza sessuale durante la confessione: “E’ vero. A tutti i bambini è toccato. Quando ci confessavamo, loro ci toccavano”.