Nave della Ong tedesca Sea-Eye preleva 17 migranti

L’ong tedesca Sea-Eye è alla ricerca di un porto dove far sbarcare i 17 migranti prelevati ieri mattina nel Mediterraneo, mentre l’organizzazione Sea-Watch, sempre tedesca, attende da giorni, tra Malta e Lampedusa, il via libera per lo sbarco di 32 migranti prelevati il 22 dicembre.

Ieri mattina la nuova nave della Sea-Eye, “Professor Albrecht Penck”, battente bandiera tedesca, ha recuperato 16 uomini e una donna che erano a bordo di una piccola imbarcazione di legno partita dalle coste libiche. Nel frattempo, la nave “Sea-Watch 3” è ancora in navigazione tra Malta e Lampedusa con a bordo 32 migranti provenienti da Nigeria, Libia e Costa d’Avorio. Italia, Malta, Spagna e Olanda hanno respinto la richiesta di accogliere i migranti.