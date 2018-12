Leader africani contro l’immigrazione: i nostri giovani devono restare qui

Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz ha dichiarato al tabloid tedesco Bild che molti capi di stato africani sono contrariati dalla politica europea delle frontiere aperte e sollecitano il continente a cambiarla.

Kurz, che èstato in viaggio in Africa, ha detto che alcuni capi di stato lo hanno invitato a “fermare la tua politica di apertura delle frontiere in Europa“, in quanto porta i giovani africani a lasciare il continente.