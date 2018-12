Liberata per finta: Asia Bibi è ancora prigioniera

Assolta il 31 ottobre, dopo nove anni di prigione, e rilasciata una settimana dopo, Asia Bibi non è ancora libera nei suoi movimenti, come racconta il giornale La Croix nella sua edizione della vigilia di Natale. La cristiana pakistana era stata condannata a morte per blasfemia nel 2010 nel suo paese, dove tale accusa è un argomento estremamente delicato. Il caso ha avuto un impatto internazionale.

“Asia e suo marito vivono in una residenza nella capitale, sorvegliati dalle autorità pakistane”, ha detto Anne-Isabelle Tollet, una giornalista che ha seguito il caso. È “totalmente impossibile per loro lasciare la loro casa”. Secondo la giornalista, anche i figli della coppia “sono minacciati dagli estremisti islamici, come i loro genitori”.