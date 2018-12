Ong, nave spagnola di Proactiva Open Arms preleva 300 migranti

La nave dell’Ong spagnola Proactiva Open Arms ha prelevato venerdi’ nel Mediterraneo circa 300 clandestini partiti dalla Libia e ora chiede l’intervento urgente di Malta per l’evacuazione medica di un neonato.

“E’ stato partorito due giorni fa su una spiaggia in Libia e hanno trascorso quasi 24 ore in mare fino a quando non li abbiamo salvati, ma l’odissea non finisce qui”, ha twittato Oscar Camps, il presidente dell’Ong. “Abbiamo appena chiesto a Malta l’evacuazione medica urgente del neonato. La sua breve vita e’ in pericolo. O si salva una vita o si chiama la morte”, ha aggiunto. Fra le 300 persone prelevate, secondo la Ong, ci sarebbero donne e almeno cinque bambini.

