Melegatti, miracolo italiano: venduti oltre 500mila pandori

Un piccolo miracolo. ”Oltre mezzo milione di pandori venduti”. Denis Moro, l’amministratore delegato che ha guidato la ripresa della produzione della Melegatti, brinda al successo insperato, con lo stabilimento ripartito da poco più di un mese dopo il periodo buio della chiusura e con la presenza dei prodotti sugli scaffali già per questo Natale.

"C'è stato un clima bellissimo in tutta l'azienda – dice all'Adnkronos – e questo è stato possibile grazie alla vecchia squadra e all'innesto mirato di alcuni profili che stanno portando innovazione".







Ma la campagna di Natale è stato solo un anticipo di quello che dovrà diventare l’azienda. ”A Pasqua – spiega – si ripartirà con i prodotti tradizionali, le colombe, le specialità, i farciti, introdurremo la novità della colomba ai cereali antichi”. L’obiettivo non è solo quello di guadagnare quote di mercato in Italia: ”Con un marchio così forte, contiamo di penetrare in alcuni segmenti di prodotti per tutti i giorni e poi andremo all’estero già nel 2019”. adnkronos