Grecia: aumentano gli attacchi contro chiese, sinagoghe e cimiteri

Il giornale greco Eleftheros Typos riporta che ogni anno ci sono sempre più attacchi a chiese, cappelle, luoghi di culto religioso, monumenti religiosi, sinagoghe e persino cimiteri.

In particolare, secondo il Segretariato greco delle religioni, lo scorso anno gli attacchi agli edifici religiosi (inclusi atti di vandalismo, furti, furti, sacrifici, ecc.) sono aumentati del 159%, mentre l’obiettivo primario sembra essere la Chiesa ortodossa.

I numeri parlano da soli. Nel 2017 è stato registrato un totale di 556 incidenti contro luoghi di culto religioso, 536 di quegli attacchi sono avvenuti in luoghi cristiani. In particolare, secondo il rapporto pertinente del Segretariato generale delle religioni, 525 casi contro la Chiesa ortodossa (94 per cento degli incidenti totali), molti dei quali dimostrano intolleranza religiosa causando un’intensa riflessione all’interno della Chiesa greca.