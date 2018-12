Spari al centro di Vienna: un morto e un ferito

Un morto e un ferito a Vienna dopo una sparatoria davanti ad un ristorante del centro della capitale austriaca. L’episodio, come ha confermato la polizia, è avvenuto attorno alle 13.30 nei pressi del ristorante Figlmüller. Nella zona è in corso un’operazione delle forze dell’ordine.

Il quotidiano Kurier, nella sua versione online, riferisce che una persona è deceduta e un’altra è rimasta ferita. Non è ancora chiara la natura della sparatoria, ma la polizia parla di un attacco “mirato”: “Attorno alle 13.30 un uomo ha esploso diversi colpi nel centro della città. Una vittima è deceduta sul posto, una persona è stata ferita in modo grave. Dovrebbe trattarsi di un crimine mirato. E’ in corso la caccia all’uomo”. L’area è sorvolata da due elicotteri della polizia. Secondo una prima ricostruzione i colpi sparati sono stati cinque, alcuni dei quali hanno raggiunto due persone alla testa.