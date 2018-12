Grasso: ben venga scissione del M5s guidata da Fico se c’è una sinistra pentita

Condividi

Continuano i Forum dell’Ansa. Ad essere intervistato dai giornalisti dell’agenzia il senatore Pietro Grasso.

L’ex presidente del Senato evidenzia: “se ci sono le possibilità vedo bene dialogo con Cinque Stelle”. “Se i Cinque Stelle rispetto alla povertà non pensano al lavoro non siamo d’accordo, ma se pensano a tasse ai ricchi siamo assieme. Doveva esserci lotta all’evasione ma non c’è stato nulla. Sulla lotta alle diseguaglianze saremmo d’accordo”. “Fico è stato messo alle corde quando ha detto la sua: gli hanno detto ‘fai il Presidente della Camera, sii sopra le parti’. Non vedo una scissione guidata da lui all’orizzonte. Ma ben venga se c’è una parte di sinistra pentita di aver dato il proprio voto ai 5S“. “Più che pentimento, vedo un ravvedimento operoso”.