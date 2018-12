Spinsero una 14enne al suicidio, giudice li perdona: “sono pentiti”

“Sono pentiti e hanno capito la gravità del loro comportamento”. Con queste motivazione il Tribunale per i minorenni di Torino ha estinto i reati ai 5 ragazzi novaresi coinvolti nel suicidio della 14enne Carolina Picci che si uccise gettandosi dal balcone della sua casa a Novara nel rione Sant’Agabio nel gennaio 2013. I cinque erano accusati di violenza sessuale di gruppo, produzione e diffusione di materiale pedopornografico e atti persecutori con l’aggravante della morte della vittima. Tra gli imputati anche l’ex fidanzatino di Carolina, rimasto tetraplegico dopo un incidente.

Nel giugno del 2016 i bulli avevano richiesto e ottenuto la “messa alla prova”, un percorso previsto per i minorenni con un percorso di recupero variabile dai 15 a 27 mesi. I cinque hanno seguito il percorso tracciato per loro dalla procura e dagli assistenti sociali. Attività diverse, tutte socialmente utili. Alcuni di loro hanno dato una mano nella mensa per i poveri, altri hanno aiutato giovani disabili o alle prese con problemi adolescenziali. Inoltre sono stati seguiti da uno psicologo e hanno frequentato la scuola.