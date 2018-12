L’ultima della Fornero: “Salvini ringrazi il governo Monti”

“E’ corretto dire agli italiani che l’Europa ci ha aiutato a parare i danni. La manovra così come era stata concepita sarebbe stata un grande onere soprattutto per i giovani perché le misure erano state prese in gran parte a debito”: lo ha detto l’ex ministro del Lavoro Elsa Fornero, intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”.

“Nonostante tutti gli improperi che le sono stati lanciati contro, la fermezza dell’Europa ha limitato i danni. Dal Governo dicono che Quota 100 e il reddito di cittadinanza non saranno modificati, possono anche illudersi ma non siamo né stupidi né ingenui, quindi affermare che certe misure non saranno tagliate equivale a una presa in giro. O le cifre che avevano indicato prima erano totalmente campate in aria e quindi con molto meno si riesce a fare quello che si era detto oppure si era promesso tanto e si realizza molto meno”, ha commentato ancora Fornero. “Io insisto a dire che quel tanto era di per sé discutibile e discutibilissimo è il fatto che si voleva realizzare aumentando il debito. Il restringimento delle misure che l’Europa ha chiesto è per il bene del Paese”.