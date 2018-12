Immigrazione e nuovi italiani, polemica su libro delle medie. La Lega: “Vergognoso”

Esplode la polemica. Il deputato umbro della Lega Riccardo Marchetti mette nel mirino un libro in uso agli studenti della scuola media di Spello. Il tema? Immigrazione e ‘nuovi italiani’. L’onorevole del Carroccio carica: “‘L’immigrazione sarà indispensabile per bilanciare il saldo naturale negativo della popolazione italiana’. No, non è l’ennesima dichiarazione infelice di qualche esponente della sinistra, ma è la frase contenuta all’interno di un libro di una scuola media di Spello in Umbria”.

E poi spiega la fonte: “A inviarmi le foto del volume in questione – si legge in una nota della Lega Umbria – è un genitore preoccupato di quello che viene insegnato negli istituti italiani, nel caso specifico in quelli umbri“.