“Christmas of Fashion” il Gran Gala di moda e solidarietà della stilista Eleonora Altamore

Sabato 15 dicembre si è svolta presso la splendida “Dimora L’Amore è…” la VII edizione del prestigioso evento prenatalizio “Christmas of Fashion 2018”, il Gran Gala di moda e solidarietà organizzato da “Artistica Eventi D’Autore” della stilista Eleonora Altamore.

Quest’anno il fashion charity è stato realizzato a favore della Fondazione ANT Italia ONLUS, assistenza nazionale tumori, la più ampia realtà no profit per l’assistenza specialistica domiciliare ai malati di tumore e la prevenzione gratuite. Un evento non solo di moda ma soprattutto di solidarietà. La stilista Eleonora Altamore, donna di grande sensibilità e attenta alle problematiche sociali, da sempre focalizza i suoi eventi ad attività filantropiche allo scopo di sensibilizzare non solo i suoi ospiti ma l’opinione pubblica e le istituzioni là dove lo Stato è carente o assente.