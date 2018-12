Bergoglio sostiene il patto ONU sulle migrazioni

Condividi

Sul terribile patto ONU sulle migrazioni è scesa, come era prevedibile, anche la benedizione di Bergoglio, che all’Angelus in San Pietro ha dedicato alcuni passaggi del suo discorso ai fedeli assiepati sotto la finestra vaticana.

“La settimana scorsa – ha detto – è stato approvato a Marrakech, in Marocco, il Patto Mondiale per una Migrazione Sicura, Ordinata e Regolare, che intende essere un quadro di riferimento per la comunità internazionale. Auspico pertanto che essa, grazie anche a questo strumento, possa operare con responsabilità, solidarietà e compassione nei confronti di chi, per motivi diversi, ha lasciato il proprio Paese, e affido questa intenzione alle vostre preghiere”.