Fondatore di Potere Operaio difende Battisti: “Un invecchiato fuggiasco”

Battisti? “Un invecchiato fuggiasco” e chi lo vuole ostinatamente in Italia e si rammarica per la sua fuga è “evidentemente un tossico-spacciatore dell’aggiunta di male a male”. A parlare all’Adnkronos è Oreste Scalzone, fondatore di Potere Operaio e Autonomia Operaia, con una lunga esperienza di ‘esilio’ a Parigi, condizione condivisa anche con Cesare Battisti, l’esponente dei Proletari Armati per il Comunismo poi riparato in Brasile per il quale il presidente Michel Temer ha appena firmato il decreto di estradizione.

“Passano sui teleschermi maschere di Stato che, chi compunto con faccia da museo delle cere, chi sghignazzando con 47 denti, levano ‘te deum’ perché pensano di avere al fine vinto una lunga guerra di scartoffie e peti – attacca Scalzone – La vittoria sarebbe di poter riportare in celle di ergastolo, da un paese che l’ergastolo aveva abolito in quanto pena di morte differita, un invecchiato fuggiasco che la verità giudiziaria decretata quasi mezzo secolo fa da un collaboratore di giustizia definito pentito aveva stabilito fosse un assassino”.