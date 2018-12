Manovra, Conte: “Il saldo è quello. Non siamo al mercato”

“Il saldo è quello, non abbiamo altri margini. Noi vorremmo che l’intera Ue si facesse carico dei due progetti riformatori” su dissesto e giustizia civile e penale, “dal nostro punto di vista ci sono margini di manovra”, afferma il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa dopo il Consiglio Ue rispondendo a chi gli chiede se l’Italia postrà scendere dal 2,04%.

“L’Italia è qui a testa alta, non siamo al mercato, il senso politico della trattativa è questo è su quel saldo che si possono costruire delle tecnicalità”. “Forse arriveremo tardi per la Commissione – ha aggiunto -, forse saremo costretti a portare” il maxiemendamento “direttamente in Aula. Ci dispiace, ma se sarà così non sarà per volontà o scelta nostra”.