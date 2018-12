Brasile, ci risiamo: Battisti non si trova, “sparito da novembre”

SAN PAOLO, 14 DIC – Cesare Battisti non si trova nella sua casa di Cananeia, secondo quanto riferito da alcuni vicini ai cronisti riuniti davanti alla sua residenza, in attesa di un possibile arresto.

“E’ da novembre che non lo vediamo”, ha detto un vicino all’inviata della TV Globo, il canale che ha rivelato ieri che un magistrato del Supremo Tribunale Federale (Stf), Luis Fux, ha ordinato l’arresto immediato di Battisti in vista di una sua possibile estradizione in Italia. ansa

