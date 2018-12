Mali, decine di tuareg uccisi da miliziani dello ‘Stato islamico nel Grande Sahara’

L’area compresa fra la città di Tinabaw (20 km Menaka) e il Tabangout-Tissalatatene (quasi 50 km Menaka) è stato teatro di un’incursione mortale di uomini armati. Alcune decine di civili tuareg sono rimasti uccisi tra martedì e ieri nel Nord-Est del Mali, in un attacco vicino alla frontiera con la Nigeria: lo hanno riferito alcuni esponenti dei gruppi armati e amministratori locali.

“Tra la notte di martedì 11 e la mattina di mercoledì 12 dei banditi armati a bordo di alcune moto hanno fatto irruzione in numerosi locali a Sud della regione di Ménaka ed hanno ucciso dei civili della comunità Idaksahak”, ha affermato in un comunicato il Movimento per la salute dell’Azawad, facendo stato di “47 morti”. Tra le vittime, ci sono due bambini sotto gli otto (8) anni. Dopo il saccheggio, gli assalitori hanno appiccato un incendio e sono tornati al confine nigeriano.