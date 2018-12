Strage Ancona, 17enne sudamericano fermato: “Non ho spruzzato lo spray…”

Condividi

Col passare delle ore comincia ad emergere l’identikit del ragazzo fermato a Senigallia per lo spray spruzzato all’interno della discoteca di Corinaldo. Si tratta di un minorenne di origini sudamericane. Dicissette anni e mezzo e un soprannome da narcotrafficante. Il ragazzo nega però le accuse davanti ai carabinieri che domenica lo hanno fermato un residence a Senigallia: “Ve lo giuro, io non c’ero venerdì notte a Corinaldo, non sono io l’incappucciato che cercate…”, avrebbe detto agli inquirenti. Il ragazzo è stato trivato in una stanza al primo piano di un residence ospite di due fidanzati maggiorenni.

Come riporta il Corriere, nella stanza sono state trovate sostanze stupefacenti. “Mi sono trovato nel luogo sbagliato, al momento sbagliato e con le persone sbagliate, questa è la verità”, avrebbe ribadito il ragazzo. L’avvocato Zambelli che lo difende ricorda che non è stata emessa alcuna misura restrittiva o cautelare. “Infatti adesso si trova con sua madre in Romagna — dice la nonna —. Quella notte l’ha passata con la sua ragazza, non è andato a ballare a Corinaldo. Alcuni ragazzi puntano il dito contro di lui? Si sbagliano, semplicemente. Lui non c’era, grazie a Dio, per questo adesso non sono minimamente preoccupata e dormo tranquilla”.