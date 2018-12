Proteste gilet gialli, Macron ha incontrato Sarkozy

Condividi

L’attuale Presidente della Repubblica francese ha incontrato l’ex Capo dello Stato come parte delle “ampie consultazioni” condotte nei giorni scorsi. “Emmanuel Macron ha ricevuto venerdì all’Eliseo l’ex presidente della Repubblica, Nicolas Sarkozy”, secondo quanto appreso dall’entourage dell’ex capo dello stato.

Questo incontro a pranzo si è svolto alla vigilia della quarta mobilitazione dei gilet gialli, che ha riunito circa 136.000 dimostranti e ha portato ad un numero record di arresti, oltre 320 feriti e danni in molte città, in particolare a Parigi, Bordeaux e Tolosa. I due politici hanno discusso sulla questione del ritorno all’ordine e dell’esenzione fiscale degli straordinari. L’entourage di Nicolas Sarkozy non ha voluto commentare.