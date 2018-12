Il padre di Renzi diffida ‘Le iene’, il servizio sui lavoratori in nero non viene trasmesso

Condividi

“Ieri sera tanti hanno passato la serata a vedere le Iene. Sapevano che avrebbero dovuto fare il servizio sui lavoratori in nero di Tiziano Renzi. Lo stesso Tiziano ha raccontato con dovizia di particolare la sua intervista con Filippo Roma in un post.

Anche noi abbiamo aspettato e aspettato, ma voi lo avete visto il servizio? Eppure dalla redazione ci avevano detto che sarebbe andato in onda. Allora abbiamo chiesto informazioni e abbiamo scoperto che Tiziano Renzi “ha mandato una diffida”.







Ah ecco! Basta una diffida per bloccare un servizio sgradito? E la libertà di stampa con cui Renzi quotidianamente si sciacqua la bocca dove è finita? E l’ordine dei giornalisti non dice nulla? Tra l’altro è la seconda volta che viene bloccato un servizio delle iene da parte di Renzi. Ricordate lo scandalo sugli scontrini di Renzi sindaco mai andato in onda?

Ps. La stagione delle Iene finisce domani. Ci auguriamo che mediaset e le Iene non si facciano intimidire da chi vuole nascondere la verità”

Lo scrive il M5s su Facebook