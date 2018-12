Svezia: gilet gialli protestano a Stoccolma

Francia, Belgio, Olanda, Germania. Ora è il turno della Svezia. 1000 gilet giali svedesi davanti al Parlamento a Stoccolma protestano contro l’immigrazione e la povertà crescente. In Europa c’è una rivoluzione in corso contro l’UE, ma i media italiani non la stanno mostrando. (Cesare Sacchetti)