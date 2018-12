Sarkozy valuta di tornare in politica “in caso di grave crisi”

L’ex presidente della Repubblica non esclude l’idea di un ritorno in caso di una grave crisi. Anche se ripete di aver chiuso con la vita politica, Nicolas Sarkozy non rifiuta l’ipotesi di un ritorno in caso di grave crisi nazionale.

Diverse settimane fa, prima della rivolta dei giubbotti gialli, l’ex presidente confidò a uno dei tanti funzionari eletti che sfilano nel suo ufficio: “Carla mi ha detto: Nicolas, spero che rimarrai saggio. Ma hai visto la situazione?” Non avrò scelta, forse dovrò tornare …