Perugia, la Cgil al presidio “per i diritti umani contro i fascismi”

PERUGIA, 9 DIC – Il 10 dicembre di 70 anni fa veniva approvata la Dichiarazione universale dei diritti umani, “che indica nel rispetto degli uguali diritti di ogni essere umano il fondamento di un mondo libero, giusto e in pace”: lunedì 10 dicembre, alle ore 18 in piazza IV Novembre, a Perugia, 40 associazioni e organizzazioni hanno promosso l’iniziativa “Camminiamo Diritti”.

Ci saranno – spiega la Tavola per la pace, che invita i partecipanti ad indossare qualcosa di bianco come segno distintivo – “presidio, letture, testimonianze, musica e fiaccolata in difesa dei diritti umani, contro le stragi di vite, dignità e diritti, contro violenze e fascismi, silenzio e rassegnazione“.