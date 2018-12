Strage in discoteca, il pr: “C’è una banda di stranieri che deruba i ragazzini”

Una banda di stranieri che deruba i ragazzini potrebbe essere all’origine della tragedia della discoteca di Ancona. L’ipotesi è del pierre della Lanterna Azzurra, Lino Del Bianco, che gestisce l’immagine di diversi locali della Bassa Romagna: “Sono quasi sicuro – dice all’Adnkronos – alle feste nei locali lo spray si vede sempre più spesso. Ci sono un sacco ragazzini che si lamentano di essere derubati o di aver perso degli oggetti, non pochi casi, tanta roba. Lo spray viene tirato fuori dalla banda quando qualcosa va storto”.

Secondo il pierre ormai è una prassi e c’è una costante: “Io collaboro con tutte le discoteche della Bassa Romagna, lo spray c’è alle feste delle scuole, agli eventi dei più giovani, non a quelli degli adulti. Non può essere solo l’iniziativa di qualche sciocco ragazzino che non sa come divertirsi”.

Una banda dunque che non sarebbe composta da abitanti della zona: “E’ un’ipotesi, ripeto, ma secondo me si tratta di stranieri e questa situazione si verifica da circa 1-2 anni in una percentuale del 10-20%. Spesso in pista, spesso nella calca, la banda si avvicina, e se scoperta tira fuori lo spray creando la confusione necessaria per avere il tempo per dileguarsi“.