Richiedenti asilo spacciano droga nei locali della Croce rossa

Condividi



Lucca – Spaccio di droga al Centro accoglienza gestito dalla Croce Rossa Italiana in zona Tagliate. A seguito di un blitz degli agenti della questura di Lucca sono state arrestate tre persone, richiedenti asilo. La polizia ha inoltre sequestrato ingenti quantità di marijuana.

I tre, secondo quanto ricostruito durante le indagini, si rifornivano a Modena per poi spacciare a italiani e agli stranieri all’interno della struttura gestita dalla Croce Rossa Italiana a Lucca. A capo del sodalizio criminale, che secondo le indagini ha funzionato da gennaio a luglio, c’era un nigeriano, prima ospite della struttura ed in seguito trasferito a Montecatini Terme (PT). L’uomo poteva contare su una clientela che è riuscito a mantenere ed incrementare grazie ai complici, due connazionali all’epoca dell’indagine ospiti della Croce Rossa: OSAGIEDE Raymona, nigeriano classe 1996, richiedente asilo ospite di una struttura di Ghivizzano, sottoposto alla custodia cautelare in carcere, e OBAMWONYI Daniel, nigeriano classe 1990, richiedente asilo, sottoposto agli arresti domiciliari presso una struttura di Camporgiano.