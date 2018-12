Roma, Meloni: in Campidoglio M5s e Pd sostengono il Global compact ONU

“In Campidoglio M5S e Pd votano insieme e bocciano la mozione di Fratelli d’Italia contro l’adesione al Global Compact. È l’anteprima di quello che potrebbe accadere in Parlamento: se M5S e sinistra votassero insieme per l’adesione all’accordo, l’Italia sarà costretta a firmare un documento che cancella i confini nazionali e spalanca le porte all’invasione”. E’ quanto dichiara il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.

“Rinnovo l’appello a Matteo Salvini: dica che è pronto a staccare la spina al governo se la maggioranza non si schiera compatta contro il Global Compact. Non si renda complice di una follia che cancella tutte le cose buone fatte in questi mesi sull’immigrazione”.

