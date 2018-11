ONU truffata da Paesi africani, “sperperati milioni di dollari”

Condividi

L’Onu ha recentemente ammesso di avere finora “sperperato milioni di dollari” di fondi propri nel tentativo di fronteggiare la crisi migratoria esplosa negli ultimi anni in Africa. L’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) ha infatti denunciato di essere stato vittima di una vera e propria “truffa”, ordita da alcuni governi africani determinati a “impadronirsi” delle risorse dell’organizzazione internazionale.

Nel mirino degli ispettori contabili Onu sono finite le autorità di Uganda, Kenya ed Etiopia. Queste ultime, dal 2016, hanno costantemente richiesto alle Nazioni Unite sostegno economico per mettere a punto un “efficiente sistema di accoglienza” destinato ai milioni di profughi in fuga dalla guerra civile nel Sudan del Sud. A partire da quell’anno, l’Unhcr ha elargito ai Paesi in questione, complessivamente, 7,9 milioni di dollari, ma tale finanziamento è stato recentemente etichettato dagli stessi vertici dell’organizzazione come una “mossa avventata”.