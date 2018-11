Patto ONU migranti: Ferrara (M5s), Kyenge e Panzeri (Pd) andranno a Marrakech

BRUXELLES, 28 NOV – Anche l’eurodeputata del M5S Laura Ferrara nella delegazione del Parlamento europeo che si recherà alla Conferenza di Marrakech il 10 e 11 dicembre in vista della firma del Global Migration, che però il governo ha deciso di non sottoscrivere. Gli altri italiani della delegazione di nove europarlamentari sono Cecile Kyenge e Antonio Panzeri del Pd.

La miniplenaria del Parlamento europeo a Bruxelles ha votato per inserire all’ordine del giorno della sessione – come secondo punto – un dibattito sul Global compact dell’Onu. A farne richiesta è stato il gruppo dei Socialisti e democratici (S&D). Non sarà prevista una risoluzione.

