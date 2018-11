Lodi: ex sindaco Pd condannato a dieci mesi di reclusione

Condividi

LODI, 29 NOV – Il giudice di Lodi Lorenza Pasquinelli ha condannato a dieci mesi di reclusione e 300 euro di multa l’ex sindaco Pd di Lodi Simone Uggetti per l’accusa di turbativa d’asta in relazione all’appalto della primavera del 2016 per l’affidamento per sei anni della gestione delle piscine scoperte di Lodi del Belgiardino e di via Ferrabini.

Pene minori ai tre coimputati che erano alla sbarra per concorso nella stessa accusa. Il sindaco di Lodi, per questa vicenda, era stato arrestato, dalla Guardia di Finanza di Lodi il 3 maggio 2016 e detenuto nel carcere milanese di San Vittore per dieci giorni.