Malasanità: figlia invalida al 100%, famiglia italiana ora rischia lo sfratto

Dopo una condanna alle ginecologhe e all’ospedale a pagare 5 milioni di euro per come è stato gestito il parto di Benedetta, mamma di Eleonora (nata con una invalidità del 100%), nessuno sembra voler pagare. “Le Iene” sono andate dai protagonisti di questa vicenda per fare chiarezza. Fino al momento della nascita, Eleonora era un feto sano. Durante il parto succede qualcosa, le due ginecologhe commettono una serie di errori che hanno danneggiato in maniera irreversibile la piccola.

Dopo 10 anni di lotte in tribunale un giudice ha condannato i due medici e l’ospedale in cui Benedetta ha partorito. Ad oggi non solo nessuno ha pagato, ma sembra che non ci sia alcuna intenzione di farlo. Le difficoltà economiche della famiglia sono evidenti: i due genitori hanno perso il lavoro per stare dietro alle esigenze della piccola Eleonora e le sue cure sono estremamente costose. “Questa bambina l’abbiamo voluta tantissimo”, racconta la madre. “Quando andai in ospedale per il parto, 10 anni fa, mi dissero che stava andando tutto bene e che i dolori erano dovuti al travaglio”. I genitori di Eleonora ora rischiano di essere sfrattati.