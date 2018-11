Tajani: cambiare la manovra o sarà indispensabile un nuovo governo

“Il governo italiano è ancora in tempo a cambiare la manovra per evitare danni non alla Commissione europea ma ai cittadini italiani. Se son lo farà sarà indispensabile cambiare governo e dar vita ad una nuova maggioranza che combatta la disoccupazione, che favorisca la crescita, riducendo la pressione fiscale ed aiutando le imprese ad assumere giovani”.

E’ quanto ha dichiarato il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani da Bucarest dove è in visita. ANSA Europa

