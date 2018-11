Migranti, Francia: “bisogna salvare la missione Sophia”

“Sarà fatto tutto per salvare l’operazione Sophia. Sono diversi mesi che i negoziati tra gli Stati membri sono in corso. Conosciamo tutti la scadenza, il 31 dicembre, dunque ci restano pochi giorni per riuscire”. Così il ministro della Difesa francese Florence Parly, a margine del consiglio Ue Difesa.

L’allarme è stato lanciato ieri dalla Mogherini: “O i Paesi trovano una soluzione ad interim” sui porti di sbarco dei migranti salvati dalle navi dell’operazione Sophia, “o dovremo smantellare” la missione (il cui compito sarebbe quello di neutralizzare le consolidate rotte della tratta dei migranti nel Mediterraneo, ndr).