La UE si sbriciola ma gli Eurocrati esaltati sognano l’Impero Europeo

In preparazione del vertice dell’UE del 4 dicembre, al quale i Paesi membri si presenteranno divisi come non mai, gli unionisti irriducibili si lanciano in una fuga in avanti nel tentativo di mantenere inalterata la costruzione attuale. Il fantasista Emmanuel Macron ha creato grande subbuglio, poco prima delle celebrazioni per il centenario della fine della Prima Guerra Mondiale l’11 novembre a Parigi, lanciando la proposta di creare un “Esercito europeo” per proteggersi da Russia, Cina e… Stati Uniti (un chiaro affronto a Trump e non l’ultima provocazione inscenata da Macron durante il soggiorno del Presidente americano nella capitale francese). In un’intervista per la CNN l’11 novembre, Macron ha anche esortato l’UE a diventare più indipendente dal dollaro. Angela Merkel ha appoggiato la proposta di una forza d’intervento comune in un discorso al Parlamento Europeo il 13 novembre, ma a condizione che operi nell’ambito della NATO, fino a quando “un giorno” non potrà essere creato un “vero esercito europeo”.

Pochi giorni dopo, il Ministro delle Finanze francese Bruno Le Maire ha vuotato il sacco in un’intervista per Handelsblatt in cui ha caldeggiato l’idea di un impero europeo: “Diciamo che l’Europa deve diventare una specie di impero, come la Cina e come gli Stati Uniti”. Le Maire si è affrettato ad aggiungere che intende un “impero pacifico”, ma abbastanza potente da difendersi “nel mondo di domani“. Ecco il volto nascosto dell’Unione Europea.