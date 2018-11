Dall’Oms nuovo attacco contro olio extravergine e made in Italy

Ancora un attacco al made in Italy e a uno dei suoi prodotti simbolo: l’olio extra vergine di oliva. Sette Paesi della “Foreign Policy and Global Health” hanno presentato all’Oms (Organizzazione Mondiale della Sanità) un progetto di risoluzione che “esorta gli Stati Membri a adottare politiche fiscali e regolatorie” che dissuadano dal consumo di cibi insalubri. Questo piano verrà discusso entro la fine del 2018 dall’Assemblea Generale Onu a New York.

“Si tratta di un nuovo tentativo – ricorda in una nota Unaprol – dopo quello dello scorso settembre al Terzo Forum di alto livello dell’Onu sulle malattie non trasmissibili, per far passare bollini allarmistici e fuorvianti su alcuni prodotti, compreso l’olio extravergine di oliva (Evo, ndr.), a tutto vantaggio delle multinazionali”.